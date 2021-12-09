Суд вынесет приговор Елене Чернеге 14 декабря

В четверг, 9 декабря, в Ленинском районном суде Самары выступила с последним словом глава городского департамента образования Елена Чернега. Об этом сообщает zasekin.ru.
Обращение чиновницы было коротким: "Уважаемый суд, уважаемые слушатели, что-либо добавить к сказанному ранее я не могу. Никаких нарушений закона с моей стороны не было. И сегодня все мои близкие ждут справедливого решения судьи".
Напомним, по версии следствия, Чернега приняла незаконное решение о зачислении воспитанников в детсад на ул. Ташкентской, 110, который еще не был достроен. Строительством занималась компания "ПСК Волга". В итоге Елену Чернегу заподозрили в злоупотреблении полномочиями.
Прокурор Самары Павел Лукин утверждает, что из-за действий Чернеги около 55 человек несколько месяцев стояли в очереди в недостроенный детсад и в результате дети не смогли попасть ни в какой сад, потому что уже были зачислены в этот.
Многие родители заявили гражданские иски и требуют компенсацию. Кому-то из них пришлось увольняться с работы, чтобы сидеть с детьми, а другие вынуждены были оплачивать частные детсады.
Одна из родителей рассказала: "Нас поставили в очередь в этот новый детский сад, когда ребенку было два с половиной года. Детсад все не открывали. Когда ребенку исполнилось три года, я взяла еще отпуск. Потом вышла на полставки, с малышом сидела бабушка. Но потом ей пришлось ухаживать за своей пожилой матерью, а мне — уволиться. Мне просто не с кем было оставить ребенка".
На суде допросили и главу города Елену Лапушкину. Она считает, что Елена Чернега не виновата. Сама Елена Чернега не признает вину.
Приговор по делу огласят 14 декабря.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы