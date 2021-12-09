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Суды Происшествия

Суд вынесет приговор Елене Чернеге 14 декабря

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: twitter.com/eb_chernega

В четверг, 9 декабря, в Ленинском районном суде Самары выступила с последним словом глава городского департамента образования Елена Чернега. Об этом сообщает zasekin.ru.

Обращение чиновницы было коротким: "Уважаемый суд, уважаемые слушатели, что-либо добавить к сказанному ранее я не могу. Никаких нарушений закона с моей стороны не было. И сегодня все мои близкие ждут справедливого решения судьи".

Напомним, по версии следствия, Чернега приняла незаконное решение о зачислении воспитанников в детсад на ул. Ташкентской, 110, который еще не был достроен. Строительством занималась компания "ПСК Волга". В итоге Елену Чернегу заподозрили в злоупотреблении полномочиями.

Прокурор Самары Павел Лукин утверждает, что из-за действий Чернеги около 55 человек несколько месяцев стояли в очереди в недостроенный детсад и в результате дети не смогли попасть ни в какой сад, потому что уже были зачислены в этот.

Многие родители заявили гражданские иски и требуют компенсацию. Кому-то из них пришлось увольняться с работы, чтобы сидеть с детьми, а другие вынуждены были оплачивать частные детсады.

Одна из родителей рассказала: "Нас поставили в очередь в этот новый детский сад, когда ребенку было два с половиной года. Детсад все не открывали. Когда ребенку исполнилось три года, я взяла еще отпуск. Потом вышла на полставки, с малышом сидела бабушка. Но потом ей пришлось ухаживать за своей пожилой матерью, а мне — уволиться. Мне просто не с кем было оставить ребенка".

На суде допросили и главу города Елену Лапушкину. Она считает, что Елена Чернега не виновата. Сама Елена Чернега не признает вину.

Приговор по делу огласят 14 декабря.

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