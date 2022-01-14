Елена Чернега вышла из партии "Единая Россия"

Руководитель самарского городского департамента образования Елена Чернега добровольно покинула ряды партии "Единая Россия". Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале 14 января.

"Признанная виновной в злоупотреблении должностными полномочиями замглавы Самары Елена Чернега не стала дожидаться исключения из "ЕР" и написала заявление о добровольном выходе", — так прокомментировал депутат поступок теперь уже бывшей коллеги по партии.

Напомним, чиновницу обвиняли в злоупотреблении полномочиями, повлекшими нарушения прав десятков детей на получение бесплатного дошкольного образования. Мотивом преступления обвинение считало то, что чиновница стремилась к улучшению показателей работы ради карьерных амбиций.

Обвинитель просил назначить подсудимой двухлетний условный срок, но 14 декабря 2021 г. суд вынес постановление о прекращении в отношении нее уголовного дела. Елена Чернега отделалась судебным штрафом в 40 тыс. рублей.