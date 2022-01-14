Елена Чернега вышла из партии "Единая Россия"

Руководитель самарского городского департамента образования Елена Чернега добровольно покинула ряды партии "Единая Россия". Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале 14 января.
"Признанная виновной в злоупотреблении должностными полномочиями замглавы Самары Елена Чернега не стала дожидаться исключения из "ЕР" и написала заявление о добровольном выходе", — так прокомментировал депутат поступок теперь уже бывшей коллеги по партии.
Напомним, чиновницу обвиняли в злоупотреблении полномочиями, повлекшими нарушения прав десятков детей на получение бесплатного дошкольного образования. Мотивом преступления обвинение считало то, что чиновница стремилась к улучшению показателей работы ради карьерных амбиций.
Обвинитель просил назначить подсудимой двухлетний условный срок, но 14 декабря 2021 г. суд вынес постановление о прекращении в отношении нее уголовного дела. Елена Чернега отделалась судебным штрафом в 40 тыс. рублей.
Последние комментарии
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!