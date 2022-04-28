Елена Чернега покинула пост руководителя самарского депобра

Исполняющим обязанности руководителя департамента образования Самары назначен Илья Осипов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, с 2019 г. ведомством руководила Елена Чернега. В начале 2021 г. она была отстранена от должности в связи с возбуждением в ее отношении уголовного дела. Главу депобразования обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. В феврале 2022 г. она была восстановлена в должности.