Главы трех городов войдут в состав правительства Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев пригласил глав Самары, Тольятти и Сызрани войти в состав регионального правительства. Об этом он заявил на оперативном совещании во вторник, 30 сентября, докладывая о предстоящей реорганизации.

"Здесь есть вопрос о согласовании с руководством, в том числе администрации президента, того, как мы, не нарушая положение законов, сможем совмещать. Это может быть работа на общественных началах. Поручаю администрации губернатора этот вопрос существенно проработать", — добавил глава региона.

Также в состав правительства войдут четыре заместителя губернатора, а возглавит его Вячеслав Федорищев. Почитайте подробности.