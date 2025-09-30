Главы трех городов войдут в состав правительства Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев пригласил глав Самары, Тольятти и Сызрани войти в состав регионального правительства. Об этом он заявил на оперативном совещании во вторник, 30 сентября, докладывая о предстоящей реорганизации.
"Здесь есть вопрос о согласовании с руководством, в том числе администрации президента, того, как мы, не нарушая положение законов, сможем совмещать. Это может быть работа на общественных началах. Поручаю администрации губернатора этот вопрос существенно проработать", — добавил глава региона.
Также в состав правительства войдут четыре заместителя губернатора, а возглавит его Вячеслав Федорищев. Почитайте подробности.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.