Губернатор возглавит правительство Самарской области

Пакет документов о реорганизации правительства Самарской области подготовлен для рассмотрение губернской думой. Об этом на оперативном совещании во вторник, 30 сентября, заявил глава региона Вячеслав Федорищев.

"Правительство Самарской области — это самостоятельный орган управления. Возглавляет его губернатор", — отметил Вячеслав Федорищев.

По его словам, количество вице-губернаторов сократится до четырех, и теперь должности будут называться заместители губернатора. Однако кто их займет, неизвестно.

"Первым заместителем губернатора — председателем правительства будет назначен по согласованию с думой действующий член правительства Самарской области. Первым заместителем губернатора — куратором экономического блока будет назначен действующий вице-губернатор. Заместителем губернатора — руководителем администрации губернатора станет один из действующих членов правительства. Заместителем губернатора по внутренней политике будет назначен один из действующих заместителей председателя правительства Самарской области", — рассказал Вячеслав Федорищев.

Ожидается, что в новом формате правительство Самарской области начнет работать с 15 сентября 2026 года. Глава региона объяснил это сложностью реорганизации и вопросами согласования назначений с федеральными министерствами. Также он отметил, что заместители губернатора тоже войдут в состав правительства.