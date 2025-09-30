Губернатор возглавит правительство Самарской области

Пакет документов о реорганизации правительства Самарской области подготовлен для рассмотрение губернской думой. Об этом на оперативном совещании во вторник, 30 сентября, заявил глава региона Вячеслав Федорищев.
"Правительство Самарской области — это самостоятельный орган управления. Возглавляет его губернатор", — отметил Вячеслав Федорищев.
По его словам, количество вице-губернаторов сократится до четырех, и теперь должности будут называться заместители губернатора. Однако кто их займет, неизвестно.
"Первым заместителем губернатора — председателем правительства будет назначен по согласованию с думой действующий член правительства Самарской области. Первым заместителем губернатора — куратором экономического блока будет назначен действующий вице-губернатор. Заместителем губернатора — руководителем администрации губернатора станет один из действующих членов правительства. Заместителем губернатора по внутренней политике будет назначен один из действующих заместителей председателя правительства Самарской области", — рассказал Вячеслав Федорищев.
Ожидается, что в новом формате правительство Самарской области начнет работать с 15 сентября 2026 года. Глава региона объяснил это сложностью реорганизации и вопросами согласования назначений с федеральными министерствами. Также он отметил, что заместители губернатора тоже войдут в состав правительства.
Последние комментарии
