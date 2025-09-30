16+
Губернатор возглавит правительство Самарской области

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Пакет документов о реорганизации правительства Самарской области подготовлен для рассмотрение губернской думой. Об этом на оперативном совещании во вторник, 30 сентября, заявил глава региона Вячеслав Федорищев.

Фото: Иван Макеев

"Правительство Самарской области — это самостоятельный орган управления. Возглавляет его губернатор", — отметил Вячеслав Федорищев.

По его словам, количество вице-губернаторов сократится до четырех, и теперь должности будут называться заместители губернатора. Однако кто их займет, неизвестно. 

"Первым заместителем губернатора — председателем правительства будет назначен по согласованию с думой действующий член правительства Самарской области. Первым заместителем губернатора — куратором экономического блока будет назначен действующий вице-губернатор. Заместителем губернатора — руководителем администрации губернатора станет один из действующих членов правительства. Заместителем губернатора по внутренней политике будет назначен один из действующих заместителей председателя правительства Самарской области", — рассказал Вячеслав Федорищев.

Ожидается, что в новом формате правительство Самарской области начнет работать с 15 сентября 2026 года. Глава региона объяснил это сложностью реорганизации и вопросами согласования назначений с федеральными министерствами. Также он отметил, что заместители губернатора тоже войдут в состав правительства. 

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

