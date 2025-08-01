16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Департамент градостроительства Самары возглавил Максим Астапов Татьяна Кудряшова назначена общественным советником главы Тольятти по культуре Прокуратура обязала администрацию Ставропольского района отремонтировать берег Куйбышевского водохранилища Партия "Новые люди" выдвинула кандидатов в Самарскую городскую думу Уволившаяся после скандала экс-глава депобра Самары трудоустроилась в ТТУ

Муниципалитеты Власть и политика

Департамент градостроительства Самары возглавил Максим Астапов

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 августа на должность руководителя департамента градостроительства городского округа Самара назначен Максим Астапов, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Астапов окончил Самарскую академию государственного и муниципального управления.

С 2023 по 2024 гг. занимал должности архитектора-градостроителя и начальника отдела развития Самарско-Тольяттинской агломерации АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области". С февраля 2024 г. являлся заместителем руководителя департамента градостроительства Самары.

Бывший руководитель ведомства Артем Малютин уволен по собственному желанию.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31