Департамент градостроительства Самары возглавил Максим Астапов

С 1 августа на должность руководителя департамента градостроительства городского округа Самара назначен Максим Астапов, сообщает пресс-служба мэрии.
Астапов окончил Самарскую академию государственного и муниципального управления.
С 2023 по 2024 гг. занимал должности архитектора-градостроителя и начальника отдела развития Самарско-Тольяттинской агломерации АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области". С февраля 2024 г. являлся заместителем руководителя департамента градостроительства Самары.
Бывший руководитель ведомства Артем Малютин уволен по собственному желанию.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.