Председателем гордумы Самары избран Сергей Рязанов

В четверг, 2 октября, на первом заседании городской думы Самары нового созыва ее председателем был избран Сергей Рязанов. Об этом сообщается в группе гордумы в Вконтакте.

Напомним, его кандидатура была выдвинута реготделением партии "Единая Россия".

Сергей Рязанов — депутат гордумы трех созывов. С 2018 г. он был заместителем председателя, председателем комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям. С 2020 года — руководителем депутатского объединения партии "Единая Россия". Он входит в президиум регионального политсовета партии.

Выборы в городскую думу прошли в сентябре этого года. При этом впервые за 10 лет депутатов выбирали прямым всенародным голосованием (ранее ее формировали из депутатов районных собраний представителей). 30 из 37 мест получили кандидаты, выдвинутые "Единой Россией".

Два последних созыва в городской думе Самары председательствовал Алексей Дегтев.