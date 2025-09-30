Октябрьск возглавит Александр Живайкин

Депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин возглавит Октябрьск. Об этом на оперативном совещании правительства области во вторник, 30 сентября, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
По его словам, Александра Гожая, возглавляющая Октябрьск с 2015 г., будет назначена помощником губернатора и будет заниматься вопросами местного самоуправления.
Губернатор также напомнил, что его советник, экс-губернатор Константин Титов поднимал вопрос о необходимости присоединения Октябрьска к Сызрани.
"Городской округ Октябрьск сейчас является очень дотационным городом, при этом в синергии с Сызранью не работает. А эта синергия позволила бы развиваться и Октябрьску, и Сызрани", - отметил Вячеслав Федорищев. Он попросил администрацию губернатора подготовить соответствующие документы.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.