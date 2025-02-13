Константин Титов предложил присоединить Октябрьск к Сызрани

В четверг, 13 февраля, на оперативном совещании правительства Самарской области советник губернатора Самарской области Константин Титов озвучил идею присоединить Октябрьск к Сызрани.
"У нас есть несколько муниципальных образований, которые не могут жить на свои средства, причем они на 95% контактируются. Пример — Октябрьск и Сызрань. Есть необходимость превратить Октябрьск в район Сызрани. Этим решатся многие проблемы, — уверен Константин Титов. — В конечном итоге жители обоих городов только выиграют: мы сократим аппарат чиновников, укрепим позицию коммунального обслуживания в Сызрани".
Кроме того, советник губернатора озвучил проблему поступления налогов в бюджет Октябрьска, отметив, что многие местные жители работают в Сызрани и все налоги, соответственно, идут туда.
"Надо разъяснить людям, что они получат и что выиграют. В частности, — что к ним вернется налог на зарплату, как в один из районов Сызрани. Сейчас он не возвращается", — добавил он.
Глава региона Вячеслав Федорищев концептуально идею поддержал.
"Согласен, нам не нужно стесняться проводить административные реформы в интересах жителей. Этот вопрос мы согласуем в инстанциях, где это необходимо. Но, в первую очередь, посоветуемся с жителями и организуем соответствующее обсуждение среди депутатов. Если не будет противоречий, сделаем это. Концептуально идею я поддерживаю", — сказал губернатор.
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