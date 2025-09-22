16+
Застройку Самары распланирует питерский НИИ с опытом в городах-курортах

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство градостроительной политики Самарской области заключило с ООО "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства" контракт стоимостью 157 млн рублей. Организация должна разработать для столицы региона единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Фото: Юлия Зиганшина

Как объясняли представители органов власти, данный документ, по сути, будет служить новым генеральным планом и правилами землепользования и застройки Самары, но в формате одного документа. Подрядчику предстоит выполнить научные исследования, обосновывающие механизмы социально-экономического, пространственного и инфраструктурного развития территории города, подготовить концепцию пространственного развития территории и апробировать научные исследования, подготовить проект единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования.

В техзадании обозначены задачи работы. В их числе: анализ состояния землепользования, планировочной структуры и транспортной организации движения, природно-рекреационного каркаса, историко-культурного потенциала; формирование транспортного каркаса; определение развития социальной инфраструктуры, размещения объектов местного значения; выявление участков, предназначенных для жилищного строительства, очередности их освоения; определение мер по улучшению экологической обстановки; определение территорий, подлежащих реновации и т. п.

На выполнение работы у специалистов института есть срок до конца 2026 года. Готовый проект единого документа представят жителям Самары на общественных обсуждениях.

"НИИ перспективного градостроительства" зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Работает на рынке с 1990-х годов. Учредителями являются Сергей Митягин и Павел Спирин. Последний также владеет ООО "НИИ Архитектуры градостроительства инжиниринга".

На счету "НИИ перспективного градостроительства" — разработка ПЗЗ и генплана Новороссийска, единых документов территориального планирования и градостроительного зонирования Сургута, Краснодара, генплана Сочи и Туапсе, мастер-плана города-спутника Владивостока, схемы территориального планирования Краснодарского края, ПЗЗ и генплана Геленджика, генплана Анапы и др.

Кстати, руководство минграда Самарской области ранее работало в Геленджике и, вероятно, уже имело опыт сотрудничества с данной компанией.

