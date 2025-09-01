16+
Муниципалитеты Власть и политика

Замглавы Тольятти и главой Комсомольского района стал Алексей Живодеров

ТОЛЬЯТТИ. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С понедельника, 1 сентября, к работе в должности заместителя главы Тольятти — главы администрации Комсомольского района приступил Алексей Живодеров. Об этом сообщил мэр Тольятти Илья Сухих.

Фото: Телеграм-канал Ильи Сухих

Алексей Живодеров родился в Оренбургской области. В 2003 г. окончил Самарский муниципальный институт управления по специальности "Государственное и муниципальное управление".

До 2016 г. работал на различных руководящих должностях в районных администрациях Самары; с 2019 по 2022 г. занимал пост первого заместителя главы Жигулевска; с 2022 по 2025 г. — первый заместитель генерального директора, генеральный директор АО "Самарская региональная энергетическая корпорация". Женат, воспитывает двоих детей.

