16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Администрацию Жигулевска возглавил Алексей Иванов Департамент градостроительства Самары возглавил Максим Астапов Татьяна Кудряшова назначена общественным советником главы Тольятти по культуре Прокуратура обязала администрацию Ставропольского района отремонтировать берег Куйбышевского водохранилища Партия "Новые люди" выдвинула кандидатов в Самарскую городскую думу

Муниципалитеты Власть и политика

Администрацию Жигулевска возглавил Алексей Иванов

ЖИГУЛЕВСК. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 120
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Временно исполняющим обязанности главы Жигулевска стал Алексей Иванов. Об этом в понедельник, 11 августа, на оперативном совещании в правительстве Самарской области объявил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Алексей Николаевич сегодня утром был утвержден на эту должность думой г. о. Жигулевск. У Алексея Николаевича большой опыт производственной деятельности, управленческой работы. Его хорошо знают в Жигулевске", — заявил глава региона.

Ранее Алексей Иванов занимал должность директора завода "Энерготехмаш", входит в совет директоров города. В 2021 г. был избран депутатом Самарской губернской думы.

Пост главы Жигулевска с 2021 по 2024 гг. занимал Илья Сухих, однако 22 ноября прошлого года он сложил с себя полномочия, а в марте 2025 года был избран главой Тольятти.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31