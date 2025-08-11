Администрацию Жигулевска возглавил Алексей Иванов

Временно исполняющим обязанности главы Жигулевска стал Алексей Иванов. Об этом в понедельник, 11 августа, на оперативном совещании в правительстве Самарской области объявил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Алексей Николаевич сегодня утром был утвержден на эту должность думой г. о. Жигулевск. У Алексея Николаевича большой опыт производственной деятельности, управленческой работы. Его хорошо знают в Жигулевске", — заявил глава региона.

Ранее Алексей Иванов занимал должность директора завода "Энерготехмаш", входит в совет директоров города. В 2021 г. был избран депутатом Самарской губернской думы.

Пост главы Жигулевска с 2021 по 2024 гг. занимал Илья Сухих, однако 22 ноября прошлого года он сложил с себя полномочия, а в марте 2025 года был избран главой Тольятти.