В Сызрани водитель "Нивы" сбил женщину в четырехлетнего ребенка

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 13 ноября, в Сызрани два пешехода пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области