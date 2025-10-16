"Мы вместе делаем жизнь в городе более комфортной": как будет работать дума Самары

Две недели назад к работе приступила дума городского округа Самара восьмого созыва. Председателем стал Сергей Рязанов, его заместителями — Марат Габдрахманов и Евгений Абрамкин. В эфире медиахолдинга "Самара 450" они рассказали о ближайших планах и приоритетах в деятельности муниципального парламента.

Самара вернулась к прямым выборам депутатов городской думы. Прежде несколько созывов формировали из тех, кто прошел в районные собрания представителей.

"За 10 лет реформа показала низкую эффективность, — отметил Сергей Рязанов. — Прямые выборы в итоге оказались интересными и для кандидатов, и для избирателей. Мы напрямую общались с жителями, обсуждали наболевшие вопросы, и приступаем к работе с четким пониманием, чего хотят люди".

Он добавил, что парламент значительно обновился: из прошлого созыва остались 17 человек, 20 — новички.

"В депутатском корпусе теперь есть участники специальной военной операции. Двое ребят пришли из молодежного парламента, и нам очень важно увидеть город их глазами, ведь именно за ними будущее. Считаю, получился очень сбалансированный состав: сочетание опыта, в том числе нормотворчества, со свежим взглядом", — подчеркнул председатель гордумы.

В ближайшее время предстоит сформировать бюджет на три года. Депутаты уверены: город должен развиваться. Нужны социальные объекты, благоустроенные общественные пространства, модернизированная транспортная инфраструктура. Важнейшей темой остается и ЖКХ — в Самаре очень сильно изношены инженерные коммуникации.

"Обязательно сохранится социальная направленность бюджета, — заверил Сергей Рязанов. — Большое значение имеет участие в национальных проектах, поддержка из вышестоящих бюджетов. В нынешнем году, например, из областной казны нам выделили 28 миллиардов рублей. Поэтому вопросы участия в различных программах и возможности софинансирования будем прорабатывать с коллегами из региональной думы и правительства".

Ведется большая работа над Стратегией развития города, рассчитанной до 2036 года. Подготовкой проекта занимался Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Затем были обсуждения с жителями и стратегические сессии с экспертами. В документе определены приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития Самары по пяти направлениям: человеческий капитал, экономическое развитие, городская среда, транспорт и развитие территорий, гражданское общество.

Проект находится на этапе общественных обсуждений, которые проходят в электронной форме со 2 по 16 октября. После он поступит в думу для рассмотрения и утверждения.

"Стратегические проекты нужны для того, чтобы видеть направления, где мы можем расти, развиваться, в том числе в формате Самарско-Тольяттинской агломерации, привлекать финансирование из регионального и федерального бюджетов, от инвесторов. При этом вопросы и проблемы, которые есть сейчас, которые обозначают жители на встречах — они в приоритете для нас", — прокомментировал председатель городской думы.

Сергей Рязанов подчеркнул, что общение с жителями — самое важное для депутата:

— Для меня очень ценно, когда люди становятся активными участниками изменений. Мы вместе меняем облик двора, района, вместе делаем жизнь в городе более комфортной.

Заместитель председателя думы г. о. Самара Марат Габдрахманов одним из приоритетов работы также назвал поддержку участников СВО, в том числе налоговые льготы:

— Как депутаты и граждане своей страны мы не можем остаться в стороне, когда происходят такие события. Для нас помощь бойцам — личное дело, мы поддерживаем связь и знаем о нуждах непосредственно от самих ребят.

Евгений Абрамкин, Заместитель председателя думы г. о. Самара, руководитель депутатского объединения "Единой России" сам два года в качестве добровольца находился на СВО:

— Сейчас среди коллег по думе оказалось много тех, кто помогал "за ленточкой", — передавал гуманитарный груз, приезжал сам. Уверен: с таким составом мы добьемся побед по всем фронтам! А возврат прямых выборов депутатов гордумы — важный шаг. В ходе предвыборной кампании мы общались с жителями, хорошо знаем проблематику районов, каждой улицы. На нас лежит большая ответственность, надо оправдать ожидания людей.

Более подробный материал читайте в пятницу, 17 октября, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).