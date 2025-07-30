Прокуратура обязала администрацию Ставропольского района отремонтировать берег Куйбышевского водохранилища

В Ставропольском районе суд удовлетворил требования прокурора и признал бездействие местных властей незаконным, возложив на них обязанность привести береговую линию Куйбышевского водохранилища в нормативное состояние, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку по факту обрушения берега Куйбышевского водохранилища. Установлено, что береговая полоса водоема на южной окраине пос. Луначарский в СНТ "Берег-2" протяженностью 1,1 тыс. м имеет существенные разрушения и нуждается в проведении работ по ее укреплению.

Однако в нарушение требований водного законодательства местными властями не приняты меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, а также по недопущению обрушения берега водохранилища и прилегающих домовладений.

В связи с этим прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании бездействия администрации Ставропольского района незаконным и об обязании ответчика разработать проектно-сметную документацию по инженерной защите территории и объектов в границах СНТ от негативного воздействия вод в срок до 31 марта 2026 года.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.

Фактическое устранение нарушений взято прокуратурой района на контроль.