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Муниципалитеты Власть и политика

Партия "Новые люди" выдвинула кандидатов в Самарскую городскую думу

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре продолжается подготовка к сентябрьским выборам в гордуму. Накануне список из 37 кандидатов представила партия "Новые люди".

Фото: предоставлено автором

В него вошли представители различных профессиональных сфер. Среди выдвиженцев - юрист Валерия Пыхтина, предприниматель Павел Новиков, общественный деятель Елена Анналиева, строитель Илья Пухаев, врач-онколог Вячеслав Козлов, а также молодые предприниматели Алина Бабенкова и Никита Завтур. Помимо них, кандидатами стали работники промышленных предприятий и другие специалисты, проживающие и работающие в Самаре.

"На эти выборы мы идем большой и сильной командой. У многих наших кандидатов уже есть серьезный управленческий опыт, другие впервые участвуют в выборах. Но всех этих людей объединяют стремление к честной политике, готовность работать на благо города и отказ от устаревших шаблонов. Главная цель нашей команды - наладить живое взаимодействие с самарцами и сосредоточиться на решении проблем, которые волнуют жителей сегодня. Наша программа будет основываться на предложениях самих жителей", - рассказывает лидер регионального отделения партии "Новые люди", депутат Самарской губернской думы Роман Маркаров.

Специально для тех кандидатов, которые только делают первые шаги в политике, "Новые люди" ранее запустили в Самаре курс "Дело в политике". Это образовательная программа, слушатели которой узнали больше о том, как грамотно провести избирательную кампанию, а затем стать депутатом, который будет приносить реальную пользу людям. Лучшие выпускники курса впоследствии стали кандидатами от "Новых людей" на выборах разного уровня.

Выборы в гордуму Самары пройдут в единый день голосования с 12 по 14 сентября. О своем намерении побороться за мандаты заявили представители партий "Единая Россия", "Новые люди", КПРФ, ЛДПР, СРЗП и "Родина".

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