В Тольятти возбудили уголовное дело из-за угроз подросткам

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за дебошира, угрожавшего подросткам. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пьяный мужчина преследовал подростков и угрожал им ножом.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия"). Сейчас следователи устанавливают личности всех участников инцидента.