В Тольятти возбудили уголовное дело из-за угроз подросткам

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за дебошира, угрожавшего подросткам. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что пьяный мужчина преследовал подростков и угрожал им ножом.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия"). Сейчас следователи устанавливают личности всех участников инцидента.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы