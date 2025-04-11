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Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре прошел 20 съезд Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 11 апреля, в Самаре прошел юбилейный 20 съезд Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области". В нем приняли участие главы городов и районов, депутаты и представители областного правительства. Они обсудили ключевые задачи развития региона.

Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, открывая съезд, отметил: у муниципалитетов - ключевая роль в развитии региона.

"Местное самоуправление находится в фокусе внимания как жителей региона, так и всех уровней власти. По инициативе главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева вместе с жителями была разработана и принята комплексная программа социально-экономического развития Самарской области до 2029 года. Губернатором была сформирована единая команда развития Самарской области. Мы вместе помогаем нашим героям специальной военной операции и их семьям. Вместе готовимся к юбилею Великой Победы. Исключительно важно, чтобы каждый ветеран был окружен заботой и вниманием. Чтобы историческая память о победе нашего народа передавалась подрастающим поколениям. Совет муниципальных образований Самарской области, несомненно, играет значимую роль и в этой совместной работе", - обратился к участникам первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников поздравил участников съезда с Днем местного самоуправления, который будет отмечаться 21 апреля. Он выразил уверенность, что для региона этот праздник имеет особое значение, ведь именно в Самарской губернии 160 лет назад открылось первое в России Земское собрание, которое стало прообразом современного законодательного органа власти региона - Самарской губернской думы.

"Местное самоуправление - это действительно самый близкий уровень власти к людям, на котором ежедневно решаются актуальные вопросы развития территорий. Ассоциация "Совет муниципальных образований Самарской области" стала настоящим мозговым центром муниципального сообщества региона. Сегодня в этой работе активно участвуют и сами жители. Большой энтузиазм на местах вызвала программа "Народный бюджет Самарской области", разработанная по поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева. Эта программа поддерживает социально значимые инициативы, которые предлагают сами жители муниципалитетов", - отметил Геннадий Котельников.

В 2025 г. по предложениям жителей области по программе "Народный бюджет" будет приведено в порядок 283 объекта благоустройства, мест отдыха, построены новые спортивные и детские площадки, проведено озеленение, освещение, отремонтированы системы водоотведения. Отдельное внимание - социальным объектам и приведению в порядок мест захоронения.

Также на съезде обсудили важнейшие вопросы поддержки семей участников СВО и подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения лучших муниципальных руководителей области. Среди наград - почетное звание "Заслуженный работник органов местного самоуправления Самарской области", памятный знак "За содействие Вооруженным силам Российской Федерации" III степени. Также благодарности губернатора были удостоены те, кто проявил себя в реализации важных социальных проектов.

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