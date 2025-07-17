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Суды Происшествия

Тольяттинка попала в колонию за липовую инвалидность и взятку

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в мошенничество при получении выплат и даче взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В 2019 г. женщина передала знакомой 150 тыс. руб. за содействие в оформлении медицинских документов, с ложными сведениями о заболевании, дающем право на инвалидность. На основании этих бумаг позже обвиняемая оформила бессрочную инвалидность III группы и льготные выплаты. Так, с мая 2019 г. она получила более 585 тыс. рублей.

Во время следствия женщина возместила ущерб. Суд назначил ей полтора года лишения свободы к колонии общего режима.

Расследование уголовного дела в отношении получателя взятки продолжается.

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