Тольяттинка попала в колонию за липовую инвалидность и взятку

В Тольятти суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в мошенничество при получении выплат и даче взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В 2019 г. женщина передала знакомой 150 тыс. руб. за содействие в оформлении медицинских документов, с ложными сведениями о заболевании, дающем право на инвалидность. На основании этих бумаг позже обвиняемая оформила бессрочную инвалидность III группы и льготные выплаты. Так, с мая 2019 г. она получила более 585 тыс. рублей.
Во время следствия женщина возместила ущерб. Суд назначил ей полтора года лишения свободы к колонии общего режима.
Расследование уголовного дела в отношении получателя взятки продолжается.
Последние комментарии
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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