В Самаре реконструируют стадион "Чайка" и отремонтируют ДК "Искра"

В Красноглинском районе реконструируют ДК "Искра" и стадион "Чайка". Об этом на встрече с жителями района сообщил глава Самары Иван Носков.

Мэр заявил, что ДК "Искра" ожидает капремонт. "В том числе приведем в порядок подпорную стенку рядом со зданием. В настоящее время проект реконструкции прошел экспертизу, общая стоимость работ — порядка 320 миллионов рублей. Проект поддержан и находится на особом контроле губернатора региона. Важно, что сохранился коллектив, хоть и работает сейчас "вне дома", в другом ДК. Но Дом культуры востребован у жителей района. Значит, будем делать", — сказал он.

Кроме того, реконструкция ожидает стадион "Чайка".

"Он точно будет сохранен, останется в статусе спортивного объекта. У стадиона хорошая тренировочная база, есть возможность проводить районные, городские соревнования. В этом году планируем разработать проектно-сметную документацию реконструкции стадиона с футбольным полем, трибунами, легкоатлетическими дорожками, бассейном и т. д. Да, реконструкция не произойдет сегодня или завтра, но, имея на руках проект, мы будем иметь возможность войти в программы", — добавил Иван Носков.

Также жители интересовались продлением трамвайного сообщения до Красноглинского района. Глава Самары отметил, что этот вопрос стоит уже несколько десятилетий, однако в ближайшие годы к нему возвращаться не планируют. По словам Ивана Носкова, сейчас стоит задача привести в порядок существующую инфраструктуру ТТУ и подвижной состав.

"Был и вопрос по восстановлению фонтанов. Полностью согласен с тем, что фонтаны нужны. Сейчас проводим инвентаризацию всех городских фонтанов, ремонты начинаем с самых больших, и постепенно модернизируем все фонтаны. Прошу жителей поддержать Самару и активнее принимать участие в голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды" на сайте. Например, в сквере у ДК "Искра" можно было бы уже в 2026 году провести комплексное благоустройство", — заключил он.