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Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "Поставил задачу определить все неоформленные территории на набережной"

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэр Самары с главой Самарского района Романом Радюковым работали на набережной, а также осмотрели ряд проблемных объектов.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

"Начали обход с набережной у речного вокзала. Здесь много земельных участков, которые или не оформлены, или не поставлены на кадастр. Как следствие, нет и организаций, ответственных за содержание этих участков в чистоте. В качестве примера могу привести автостоянку рядом с вокзалом, участок напротив 6 причала с автостоянкой и зелененной зоной. Такая же проблема и с участком у здания Речного вокзала", — написал в своем Телеграм-канале мэр.

Сейчас часть "бесхозных" участков используется предпринимателями, которые не платят налоги и не несут ответственность за чистоту территории. "Поставил задачу в ближайшее время определить все подобные территории на всем протяжении набережной. Затем, если необходимо, провести кадастрирование, определить право собственности и ответственных за содержание". — резюмировал Носков.

"Осмотрели лестницы района. В этом году проводим косметический ремонт лестниц к набережной, параллельно просчитываем их капремонт. К сожалению, ранее этого не было сделано", — отмечает глава города.

Также чиновники посетили дом № 25а по ул. Некрасовской. В 2023 г. в доме произошел пожар, который унес две жизни. После пожара дом был признан аварийным, но не попал под текущую программу расселения. В программу капремонта (если он вообще возможен) — тоже не включен. "Почему — это вопрос не ко мне. Поручил провести обследование, чтобы принять решение, реконструировать дом, или расселять и сносить. Свое мнение по этому дому у меня есть, но озвучивать не буду. Скажу только, что в исторической части города это не единственный дом с такой "историей". Большинство — ветхие и заброшенные, жить рядом с таким наследием небезопасно. Составляем общий реестр, будем принимать решение индивидуально по каждому дому. Есть понятный механизм работы с инвесторами, в ближайшее время начнем менять ситуацию", — пишет Носков.

"И был в школе № 13. Одна из старейших школ города, очень достойное учебное заведение. Проблему с подтоплениями решает ООО "СКС" — прочистит полностью систему водоотведения, абонентские вводы в школу, плюс магистральную сеть. Из-за магистралки подтапливается не только школа, но и соседние дома, так что прочистка пойдет на пользу всему кварталу. Внутренний ремонт в школе был сделан в 2007 году, благодаря усилиям коллектива он хорошо сохранился. Поэтому сейчас более актуально обследование фундамента. И сосредоточимся на пристройках, которые либо не используются в образовательном процессе, либо используются частично. Сейчас департамент образования совместно с руководством школы подготовят проектную документацию, чтобы отремонтировать и максимально задействовать все возможные площади в пристроях", — говорится в сообщении.

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