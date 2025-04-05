Иван Носков: "Ужесточим взыскания за некачественное содержание территорий"

Глава Самары Иван Носков сообщил, что в мэрия подготовила ряд инициатив, предполагающих ужесточение наказаний за плохое содержание территорий и некачественную уборку. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

"Заехал без предупреждения на несколько адресов в разных частях города. Сразу видно, где убирались на совесть, а где — "для галочки", или не убирались совсем. Безответственное отношение к работе будем "лечить" ужесточением наказаний за ненадлежащее выполнение обязательств", — заявил глава города.

Иван Носков добавил, что уже подготовлен пакет инициатив, с которыми в ближайшее время муниципалитет планирует выходить на губернскую думу.

"Инициативы как раз касаются ужесточения взысканий за некачественное содержание территорий, несвоевременную уборку и т. п. Всем организациям, ответственным за чистоту в городе, лучше не ждать перемен, и начинать работать сейчас", — заявил мэр.