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Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "Ужесточим взыскания за некачественное содержание территорий"

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Иван Носков сообщил, что в мэрия подготовила ряд инициатив, предполагающих ужесточение наказаний за плохое содержание территорий и некачественную уборку. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

"Заехал без предупреждения на несколько адресов в разных частях города. Сразу видно, где убирались на совесть, а где — "для галочки", или не убирались совсем. Безответственное отношение к работе будем "лечить" ужесточением наказаний за ненадлежащее выполнение обязательств", — заявил глава города.

Иван Носков добавил, что уже подготовлен пакет инициатив, с которыми в ближайшее время муниципалитет планирует выходить на губернскую думу. 

"Инициативы как раз касаются ужесточения взысканий за некачественное содержание территорий, несвоевременную уборку и т. п. Всем организациям, ответственным за чистоту в городе, лучше не ждать перемен, и начинать работать сейчас", — заявил мэр.

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