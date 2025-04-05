Иван Носков: "Ужесточим взыскания за некачественное содержание территорий"

Глава Самары Иван Носков сообщил, что в мэрия подготовила ряд инициатив, предполагающих ужесточение наказаний за плохое содержание территорий и некачественную уборку. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.
"Заехал без предупреждения на несколько адресов в разных частях города. Сразу видно, где убирались на совесть, а где — "для галочки", или не убирались совсем. Безответственное отношение к работе будем "лечить" ужесточением наказаний за ненадлежащее выполнение обязательств", — заявил глава города.
Иван Носков добавил, что уже подготовлен пакет инициатив, с которыми в ближайшее время муниципалитет планирует выходить на губернскую думу.
"Инициативы как раз касаются ужесточения взысканий за некачественное содержание территорий, несвоевременную уборку и т. п. Всем организациям, ответственным за чистоту в городе, лучше не ждать перемен, и начинать работать сейчас", — заявил мэр.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.