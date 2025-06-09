Мэр Тольятти анонсировал кадровые изменения в составе городской администрации

В понедельник, 9 июня, глава Тольятти Илья Сухих в своем телеграм-канале сообщил, что Ольга Миневалиева вступила в должность руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики городской администрации.

фото: телеграм-канал Ильи Сухих

"Ольга Владиславовна родилась в 1983 г. в г. Дудинка Красноярского края. В 2005 году окончила Самарский государственный университет по специальности "Государственное и муниципальное управление", в 2010 году здесь же получила второе высшее образование по специальности "Юриспруденция". В управлении муниципальной службы и кадровой политики на разных должностях работает с 2011 года. Уверен, что накопленный опыт позволит Ольге Владиславовне достойно проявить себя и на руководящем посту. Желаю удачи!" — прокомментировал назначение Илья Сухих.