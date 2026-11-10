В Самаре состоялся "Волжский ледяной кубок"

На прошлой неделе в Самаре на набережной Волги на пляже Полевого спуска проходили чемпионат ПФО по зимнему плаванию и "Волжский ледяной кубок 2026", посвященный Дню народного единства.
Девиз соревнований — "Народов много — Родина одна".
"На старт вышли более 100 спортсменов-любителей по зимнему плаванию из разных городов нашей страны. Это Самара, Тольятти, Оренбург, Ульяновск, Иваново, Астрахань, Зеленодольск, Набережные Челны, Уфа, Октябрьский. Несмотря на осеннюю погоду и прохладную воду (9°С) атмосфера была очень теплой!" — поделилась впечатлениями министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Проведение подобных мероприятий способствует популяризации здорового образа жизни, что отвечает целям государственной программы "Спорт России".
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.