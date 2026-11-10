В Самаре состоялся "Волжский ледяной кубок"

На прошлой неделе в Самаре на набережной Волги на пляже Полевого спуска проходили чемпионат ПФО по зимнему плаванию и "Волжский ледяной кубок 2026", посвященный Дню народного единства.

Девиз соревнований — "Народов много — Родина одна".

"На старт вышли более 100 спортсменов-любителей по зимнему плаванию из разных городов нашей страны. Это Самара, Тольятти, Оренбург, Ульяновск, Иваново, Астрахань, Зеленодольск, Набережные Челны, Уфа, Октябрьский. Несмотря на осеннюю погоду и прохладную воду (9°С) атмосфера была очень теплой!" — поделилась впечатлениями министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Проведение подобных мероприятий способствует популяризации здорового образа жизни, что отвечает целям государственной программы "Спорт России".