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Спорт

В Самаре состоялся "Волжский ледяной кубок"

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На прошлой неделе в Самаре на набережной Волги на пляже Полевого спуска проходили чемпионат ПФО по зимнему плаванию и "Волжский ледяной кубок 2026", посвященный Дню народного единства.
Девиз соревнований — "Народов много — Родина одна".

"На старт вышли более 100 спортсменов-любителей по зимнему плаванию из разных городов нашей страны. Это Самара, Тольятти, Оренбург, Ульяновск, Иваново, Астрахань, Зеленодольск, Набережные Челны, Уфа, Октябрьский. Несмотря на осеннюю погоду и прохладную воду (9°С) атмосфера была очень теплой!" — поделилась впечатлениями министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Проведение подобных мероприятий способствует популяризации здорового образа жизни, что отвечает целям государственной программы "Спорт России".

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Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

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