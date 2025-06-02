Иван Овчинников назначен на должность замглавы Самары

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Со 2 июня на должность заместителя главы городского округа Самара — руководителя департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции назначен Иван Овчинников, сообщает мэрия города.