Иван Овчинников назначен на должность замглавы Самары

Со 2 июня на должность заместителя главы городского округа Самара — руководителя департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции назначен Иван Овчинников, сообщает мэрия города.
Иван Александрович имеет высшее образование, окончил ГОУ ВПО "Саратовская государственная академия права" по специальности "Юриспруденция".
В 2010–2011 гг. работал юристом в частной компании. С 2013 по 2025 гг. занимал должности помощника прокурора Автозаводского района города Тольятти, старшего помощника прокурора Железнодорожного района Самары и заместителя прокурора Автозаводского района Тольятти.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.