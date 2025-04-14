Главой самарского департамента управления имуществом стала Маргарита Шерстнева

С 14 апреля на должность руководителя департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Маргарита Шерстнева имеет высшее образование. В 2013 году она окончила ФГБОУ ВПО "Российская правовая академия министерства юстиции Российской Федерации" по специальности "Юриспруденция".

С 2014 по 2016 годы работала в отделе судебной защиты и государственного заказа Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области. С 2016 по 2020 годы занимала руководящие должности — от начальника отдела имущественных отношений правого управления до заместителя начальника правового управления — в ФГБОУ ВО "Байкальский государственный университет".

С 2020 по 2024 годы работала директором МБУ "Городской архив Дзержинска" и заместителем директора департамента управления делами администрации Дзержинска. До прихода на должность в администрацию Самары была председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области.

Напомним, в августе 2024 г. стало известно, что руководитель самарского ДУИ Андрей Белоклоков, возглавлявший департамент с 2017 года, уволен в связи с утратой доверия. С 24 июля 2024 г., по данным ИАС Seldon.Basis, ведомством руководил Александр Крючков.