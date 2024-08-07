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Муниципалитеты Власть и политика

Руководитель самарского ДУИ уволен в связи с утратой доверия

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По инициативе прокуратуры Самары руководитель муниципального департамента уволен в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба ведомства.

С 2017 г. ДУИ возглавлял Андрей Белоклоков. С 24 июля, по данным ИАС Seldon.Basis, ведомством руководит Александр Крючков.

Прокуратура сообщает, что в 2023 г. муниципальной комиссией, членом которой являлся руководитель департамента управления имуществом, рассматривалось заявление ООО "Сокол-2" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства под многоэтажную жилую застройку на двух земельных участках.

В нарушение требований градостроительного законодательства и в отсутствие оснований комиссией принято решение в пользу юридического лица. У компании при этом имелись договорные отношения с родным братом главы департамента, связанные с предпринимательской деятельностью. Меры к регулированию конфликта интересов не принимались.

В текущем году по иску прокуратуры выданное организации-застройщику разрешение признано судом незаконным и отменено.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона главе Самары. Акт прокурорского реагирования удовлетворен. Должностное лицо, допустившее нарушения, уволено в связи с утратой доверия

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