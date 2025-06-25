Глава Тольятти представил нового главу департамента городского хозяйства

В среду, 25 июня, к работе в должности руководителя тольяттинского департамента городского хозяйства приступил Станислав Мелешко. Его представил глава города Илья Сухих в своем телеграм-канале.

телеграм-канал Ильи Сухих

Станислав Мелешко родился в 1981 году в Магадане. В 2002 году окончил Тольяттинский государственный университет по специальности "Технология машиностроения"; в 2006 году — Оренбургский государственный университет по специальности "Финансы и кредиты"; в 2024 году — Краснодарский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Имеет опыт работы в системе коммунального хозяйства Краснодара. В Тольятти приехал из Запорожской области, где занимал пост заместителя директора Фонда развития промышленности региона.

"Не сомневаюсь, что имеющийся опыт и профессиональные навыки позволят Станиславу Станиславовичу оперативно погрузиться в тематику тольяттинского городского хозяйства, в том числе — в решение вопросов благоустройства и формирования комфортной городской среды. Рад приветствовать нашего нового коллегу в управленческой команде города!" - сообщил Илья Сухих.