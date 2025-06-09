В Самарской городской думе прошло заседание Комитета "Самара-450"

В понедельник, 6 июня, в Думе Самары прошло заседание Комитета "Самара-450". Он был создан менее трех месяцев назад по инициативе Общественного совета при Думе Самары.

Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, приветствуя участников заседания, отметил: "Сейчас идет активная работа над направлениями стратегии развития "Самара-450". Жизненно важно, чтобы глобальные идеи, рожденные в кабинетах чиновников, четко коррелировались с потребностями жителей. Именно поэтому работа комитета "на земле" востребована людьми, которым важно знать, как будет меняться их родной город и регион в ближайшие годы".

Более 2,5 тыс. мероприятий уже проведено участниками Комитета "Самара-450", в их числе около 800 встреч с жителями, на которых рассматривают вопросы благоустройства дворов и общественных пространств, обсуждаются предложения в программу развития города и районов. Полученные обращения отрабатывают с профильными ведомствами и органами власти.

В рамках месячника по благоустройству организовано 315 субботников во всех районах города. Также участники проводили информационные и тематические мероприятия, среди которых особое внимание было уделено ветеранам и празднованию 80-й годовщины Великой Победы. Комитет активно включился в организацию и проведение ставших уже традиционными патриотических акций. Впервые любимые всеми военные песни в рамках проекта "Поем песни Победы" прозвучали практически в каждом дворе.

"Комитет стал важным связующим звеном между жителями и властью, — отметил глава города Самара Иван Носков. — Развитие Самары должно вестись по всем направлениям с максимальным вовлечением горожан. Уверен, комитет "Самара-450" создаст максимально объективную картину запросов самарцев, и сконцентрировать внимание именно на тех, которые интересны наибольшему количеству горожан. С другой стороны, на встречах с жителями идет и обратный процесс — информирование жителей. В ходе мероприятий жители получают ответы на свои вопросы, узнают о планах развития города, о возможностях участия в федеральных и региональных программах. Взаимный инфообмен — это максимально эффективная форма сотрудничества жителей и власти".

Участники комитета обсудили реализацию программы "Народный бюджет", которая действует в регионе с января 2025 г. по поручению губернатора Вячеслава Федорищева и направлена на поддержку социально значимых инициатив населения. Всего в этом году в городе будет выполнено 55 таких проектов.

"По инициативе жителей в Самаре до конца года появятся новые детские и спортивные площадки, будут обустроены парковки, приведены в порядок скверы, отремонтированы дворовые проезды. Хочу сказать спасибо самарцам за активность и неравнодушие. За каждым из этих проектов стоит масштабная работа, которую мы проводим вместе. Со своей стороны, мы проконтролируем, чтобы все работы были выполнены в срок и так, как было задумано жителями. У каждого должно быть удобное и красивое пространство во дворе", — подчеркнул председатель Комитета "Самара-450" Сергей Рязанов.

Еще одна программа, "Наш двор-район-город", которую инициировал комитет "Самара-450", стартует на этой неделе. Она направлена на информирование жителей о социально-экономическом развитии территории и о государственных и муниципальных услугах, которыми самарцы могут воспользоваться. У жителей будет возможность получить консультацию медицинских специалистов, обратиться по вопросам ЖКХ, организации социальных выплат, приемной кампании СУЗ-ов и трудоустройства.

На заседании также поднимался вопрос координации патриотической работы, проводимой общественниками и образовательными организациями города. С этой целью решено провести круглый стол с участием всех заинтересованных сторон.

Формирование стратегии развития города продолжается, все пожелания, запросы и идеи, поступающие от жителей в Комитет "Самара-450", станут ее основой.