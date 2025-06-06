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Муниципалитеты Власть и политика

Сергей Сибилев назначен заместителем главы Самары

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На должность заместителя главы городского округа Самара назначен Сергей Сибилев, сообщает пресс-служба мэрии. В администрации города он будет курировать работу по вопросам специальной военной операции.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Сергей Евгеньевич имеет высшее образование, окончил ГОУ ВПО "Самарский государственный педагогический университет" по специальности "Физическая культура и спорт" и НОАНО ВПО "Самарский институт бизнеса и управления" по специальности "Юриспруденция".

Работал на рядовых и руководящих должностях в частных охранных организациях и муниципальных учреждениях. С 2022 по 2025 гг. служил в Вооруженных Силах Российской Федерации, в звании командира разведывательного взвода участвовал в специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик.  Участник второго потока региональной программы "Школа героев". 

Имеет государственные награды: орден Мужества, медаль "За отвагу", медаль "За храбрость" II степени.

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