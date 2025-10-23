16+
Спорт

Открыта регистрация на фестиваль фитнеса "Накрути себя"

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 6 ноября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" в рамках XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" состоится массовый фестиваль фитнеса "Накрути себя" (14+). Участниками фестиваля могут стать все желающие жители и гости Самары и области старше 14 лет, разделяющие идеи здорового образа жизни.

Фото: Министерство спорта Самарской области

В течение четырех часов, с 17:00 до 21:00, в чаше стадиона будут проходить мастер-классы по функциональному фитнесу, аэробике, зумбе, стретчингу, йоге от презентеров международного уровня. Спортивный праздник пройдет под зажигательную музыку, а хэдлайнером мероприятия станет популярный российский музыкальный проект.

"Мы решили сделать не просто тренировку под открытым небом, а провести все это под драйвовую музыку и диджей-сеты, чтобы участники подвигались в фитнес-ритме и классно провели время. Но это мероприятие не для тех, кто хочет просто прийти на концерт. Мы ждем тех, кто пройдет с нами весь этот путь. Запланировано участие двух ярких презентеров по зумбе — Сергея Побегалова и Кристины Халиловой, также выступят тренер по бесконтактному фитнес-кикбоксингу Алексей Кучеров и именитый презентер международного класса Сергей Олейников", — рассказал организатор фестиваля фитнеса Никита Умнов.

Посетить мероприятие можно бесплатно. Чтобы стать участником, нужно забронировать бесплатный входной билет на сайте. Все, кто придет на фестиваль, станут участниками установления рекорда России по проведению самой массовой фитнес-тренировки.

"Наше название "Накрути себя" подразумевает, что мы раскрутим энергию спорта как колесо и будем двигаться вперед к рекорду России. От участников нужны только спортивная одежда и обувь по погоде и хорошее настроение. Воду, веселье и драйв мы предоставим!" — заверил Никита Умнов.

Проведение массовых спортивных и физкультурных мероприятий способствует популяризации здорового образа жизни, что является одной из основных задач комплексной госпрограммы "Спорт России".

Фитнес фестиваль входит в программу главного спортивного форума страны "Россия — спортивная держава", который пройдет в Самарской области по распоряжению Президента России Владимира Путина с 5 по 7 ноября. Регистрация на форум открыта на сайте forumsportrussia.ru. Организатор Форума — министерство спорта Российской Федерации. Оператор — Фонд Росконгресс, при поддержке правительства Самарской области. Стратегический партнер форума — Группа компаний "Уралхим".

Последние комментарии

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

