В Сызранском районе менеджер магазина незаконно оформил 11 сим-карт на незнакомца

СЫЗРАНЬ. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Житель Сызранского района, работая менеджером, незаконно оформил 11 сим-карт на одного из клиентов салона сотовой связи. На него возбудили уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации. Сейчас оно направлено в суд. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В марте в полицию Сызрани обратился 49-летний мужчина. он попросил провести проверку по факту оформления на него нескольких сим-карт оператора сотовой связи, о существовании которых он узнал, воспользовавшись электронным сервисом оператора.

Подозрения подтвердились: полиция установила, что 24-летний житель Сызранского района в период работы менеджером, используя свои должностные полномочия, оформил на заявителя 11 сим-карт сотового оператора.

На него возбудили уголовное дело по статье "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения". Подозреваемый пояснил, что нарушил закон, чтобы выполнить план компании по привлечению клиентов. 

Персональные данные потерпевшего он получил от случайной знакомой, и, когда не хватало клиентов для выполнения плана, использовал заранее приготовленный сканированный вариант паспорта потерпевшего. После активации сим-карт со служебного телефона сотрудник оператора сотовой связи избавлялся от "болванок". Сейчас мужчина уволен. В ближайшее время его будут судить.

