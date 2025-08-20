Внушаемый 27-летний самарец перечислил мошенникам 1,7 млн рублей

В Самаре 27-летний местный житель стал жертвой аферистов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Ему позвонил неизвестный под видом сотрудника "службы безопасности банка" и пояснил, что все его деньги - в опасности. Якобы мошенники завладели счетами, и мужчина рискует остаться без средств.

Звонки от неизвестных поступали один за другим. Слова "работников банковского учреждения" были очень убедительны. В итоге мужчина перевел 1,7 млн рублей, который, по словам "доброжелателей", мог обезопасить его сбережения от мошенников.

Спустя время неизвестные перестали выходить на связь. Тогда самарец понял, что все свои накопления перевел аферистам. Пострадавший обратился за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.