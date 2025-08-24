16+
В Самаре начата проверка о нападении на железнодорожников на ул. Речной

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области следователями СК организована проверка по информации о хулиганских действиях в отношении работников железной дороги на железнодорожном переезде, сообщает Центральное МСУТ СКР.

В ходе мониторинга соцсетей выявлена информация, что 22 августа на ж/д-переезде по ул. Речная пассажир автомобиля напал на работников переезда. Он попытался ударить железнодорожников садовой лопатой и проникнуть к ним в техническое помещение.

Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, на железнодорожном транспорте, с применением предмета, используемого в качестве оружия.)

