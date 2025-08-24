В Самаре начата проверка о нападении на железнодорожников на ул. Речной

В Самарской области следователями СК организована проверка по информации о хулиганских действиях в отношении работников железной дороги на железнодорожном переезде, сообщает Центральное МСУТ СКР.
В ходе мониторинга соцсетей выявлена информация, что 22 августа на ж/д-переезде по ул. Речная пассажир автомобиля напал на работников переезда. Он попытался ударить железнодорожников садовой лопатой и проникнуть к ним в техническое помещение.
Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, на железнодорожном транспорте, с применением предмета, используемого в качестве оружия.)
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы