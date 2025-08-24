16+
Преступления Происшествия

Пенсионерка из Самарской области перевела мошенникам 800 тыс. рублей

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
66-летняя жительница Красноармейского района стала жертвой мошенников: ей поступил звонок в мессенджере и собеседница сообщила, что у пенсионерки заканчивается действие полиса ОМС.

По ее словам, полис необходимо продлить, передав SMS-код, пришедший с портала Госуслуг. Женщина не поверила звонившей и положила трубку.

Спустя некоторое время ей позвонил якобы следователь, который сказал, что в отношении потерпевшей были совершены мошеннические действия и ей необходимо срочно перевести свои денежные средства на "безопасный счет". Так женщина перевела злоумышленникам более 800 тыс. рублей.

Полицейскими возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

