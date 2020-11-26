Дело экс-гендиректора РКЦ "Прогресс" передали другому судье

Процесс по уголовному делу в отношении экс-генерального директора ОАО "РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина будет вести другой судья, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда Самары.

"Ранее дело было в производстве судьи Арутюняна. Теперь оно будет передано другому судье", - сказала собеседница издания.

По информации в СМИ, до настоящего времени уголовное дело в отношении Александра Кирилина рассматривал судья Гарик Арутюнян. Однако он перешел на работу в Самарский областной суд. Дату слушаний назначат позже.

Напомним, по версии следствия, Александр Кирилин с 2011 г. по декабрь 2016 г. в интересах ООО "Союзобщемашимпорт" заключил экономически не выгодный для "РКЦ "Прогресс" договор по закупке гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости на сумму более 125 млн рублей.

Кроме того, он якобы инициировал командировки сотрудников "Прогресса" в Германию и Москву для обучения работе с этим оборудованием, на них было потрачено еще около 745 тыс. рублей. В итоге РКЦ "Прогресс" был причинен ущерб более 126 млн рублей.

Также в 2017 г. Кирилин, по версии следствия, выплатил около 3,5 млн руб. за фактически неотгулянный отпуск бывшему первому заместителю гендиректора РКЦ "Прогресс" Сергею Тюлевину (в настоящее время является фигурантом другого уголовного дела).

В августе прошлого года дело с утвержденным обвинительным заключением уже передавалось в суд для рассмотрения. Но в октябре 2019 г. судья принял решение о возврате его в прокуратуру. На сайте суда указывалось, что причиной для принятия такого решения стало то, что обвинительное заключение составлено "с нарушением требований Кодекса".

В июле 2020 г. стало известно, что дело вновь передано для рассмотрения в Кировский районный суд Самары.