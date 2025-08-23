Самарская пенсионерка перевела мошенникам 800 тыс. рублей

В Самаре жертвой мошенников стала 82-летняя местная жительница, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что теперь ей грозит уголовная ответственность. Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых все деньги надо перевести на указанный им счет.

Потерпевшая, испугавшись и поверив мошеннику, перевела на указанный счет более 800 тыс. руб., после чего аферист перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. Возбуждено уголовно