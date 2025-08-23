Самарская пенсионерка перевела мошенникам 800 тыс. рублей

В Самаре жертвой мошенников стала 82-летняя местная жительница, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что теперь ей грозит уголовная ответственность. Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых все деньги надо перевести на указанный им счет.
Потерпевшая, испугавшись и поверив мошеннику, перевела на указанный счет более 800 тыс. руб., после чего аферист перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. Возбуждено уголовно
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы