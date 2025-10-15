"Ладья" в двух матчах победила "АКМ-Новомосковск"

ХК "Ладья" в двух матчах оказался сильнее "АКМ-Новомосковск", сообщает пресс-служба автозаводцев.

В первой игре 14 октября счет в игре открыла команда из Тульской области, но тольяттинцы уже через две минуты сравняли счет. Отличился капитан "Ладьи" Владислав Федоров. К концу периода "Ладья" и вовсе смогла выйти вперед — на табло зажглось 2:1 к перерыву. Команду вывел вперед Федор Горшков, который забил свою дебютную шайбу в МХЛ. Во втором периоде капитан "Ладьи" увеличил преимущество команды. Спустя пять минут заключительного отрезка тольяттинцы смогли забить четвертую. Матвей Умеренков мастерски подправил шайбу на пятаке. Финальную точку поставил Никита Сташевский, для которого эта шайба стала также дебютной. Итог встречи — 5:1 в пользу "Ладьи".

Вторая встреча 15 октября также завершилась победой тольяттинцев с разницей в четыре шайбы. Правда, в этот раз гостям отличиться не удалось — все 24 их броска отразил Николай Мурашов. В итоге — 4:0. У "Ладьи" отличились Марат Калимуллин, Артем Постовой, перешедший из стана сегодняшнего соперника два дня назад, Матвей Умеренков и Владислав Гурьев.