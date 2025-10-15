16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" в двух матчах победила "АКМ-Новомосковск" "Лада" потерпела поражение от "Адмирала" - 1:6 Самарские ветераны СВО и участники "Школы героев" привели команду к победе на чемпионате России по следж-хоккею ХК "Ладья" провел обмен игроками с "Академией Михайлова" "Ладья" на домашнем льду обыграла "Мамонтов Югры"

Хоккей Спорт

"Ладья" в двух матчах победила "АКМ-Новомосковск"

ТОЛЬЯТТИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ХК "Ладья" в двух матчах оказался сильнее "АКМ-Новомосковск", сообщает пресс-служба автозаводцев.

В первой игре 14 октября счет в игре открыла команда из Тульской области, но тольяттинцы уже через две минуты сравняли счет. Отличился капитан "Ладьи" Владислав Федоров. К концу периода "Ладья" и вовсе смогла выйти вперед — на табло зажглось 2:1 к перерыву. Команду вывел вперед Федор Горшков, который забил свою дебютную шайбу в МХЛ. Во втором периоде капитан "Ладьи" увеличил преимущество команды. Спустя пять минут заключительного отрезка тольяттинцы смогли забить четвертую. Матвей Умеренков мастерски подправил шайбу на пятаке. Финальную точку поставил Никита Сташевский, для которого эта шайба стала также дебютной. Итог встречи — 5:1 в пользу "Ладьи".

Вторая встреча 15 октября также завершилась победой тольяттинцев с разницей в четыре шайбы. Правда, в этот раз гостям отличиться не удалось — все 24 их броска отразил Николай Мурашов. В итоге — 4:0. У "Ладьи" отличились Марат Калимуллин, Артем Постовой, перешедший из стана сегодняшнего соперника два дня назад, Матвей Умеренков и Владислав Гурьев. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2