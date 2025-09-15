"Лада" проиграла СКА

"Лада" проиграла в Санкт-Петербурге СКА - 1:6.

Уже к середине стартового периода армейцы дважды реализовали численное преимущество, сначала отличившись при игре "5 на 4", а затем — в формате "5 на 3". На 15-й минуте Никита Дишковский увеличил счет до 3:0.

Второй период остался за волжанами, перебросавшими соперника вдвое (15:7). Если первую шайбу "Лады" судьи отменили из-за офсайда, то гол Уильяма Дюфура был забит по всем правилам: форвард волжан выкатился на удобную для броска позицию и воспользовался трафиком перед воротами СКА.

На 42-й минуте хозяева в третий раз реализовали большинство (Джозеф Бландизи). В середине третьего периода хозяева забросили еще две шайбы. 6:1, победа СКА.

Впереди у "Лады" пятиматчевая домашняя серия. Ближайший матч состоится 16 сентября против "Локомотива".