"Лада" проиграла СКА

"Лада" проиграла в Санкт-Петербурге СКА - 1:6.
Уже к середине стартового периода армейцы дважды реализовали численное преимущество, сначала отличившись при игре "5 на 4", а затем — в формате "5 на 3". На 15-й минуте Никита Дишковский увеличил счет до 3:0.
Второй период остался за волжанами, перебросавшими соперника вдвое (15:7). Если первую шайбу "Лады" судьи отменили из-за офсайда, то гол Уильяма Дюфура был забит по всем правилам: форвард волжан выкатился на удобную для броска позицию и воспользовался трафиком перед воротами СКА.
На 42-й минуте хозяева в третий раз реализовали большинство (Джозеф Бландизи). В середине третьего периода хозяева забросили еще две шайбы. 6:1, победа СКА.
Впереди у "Лады" пятиматчевая домашняя серия. Ближайший матч состоится 16 сентября против "Локомотива".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!