16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Лада" проиграла СКА Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли "Звезде" — 1:3 "Ладья" во втором матче обыграла "Снежных барсов" "Ладья" обыграла "Снежных барсов" "Ладья" подписала защитника Владислава Бородатова

Хоккей Спорт

"Лада" проиграла СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Лада" проиграла в Санкт-Петербурге СКА - 1:6.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Уже к середине стартового периода армейцы дважды реализовали численное преимущество, сначала отличившись при игре "5 на 4", а затем — в формате "5 на 3". На 15-й минуте Никита Дишковский увеличил счет до 3:0.

Второй период остался за волжанами, перебросавшими соперника вдвое (15:7). Если первую шайбу "Лады" судьи отменили из-за офсайда, то гол Уильяма Дюфура был забит по всем правилам: форвард волжан выкатился на удобную для броска позицию и воспользовался трафиком перед воротами СКА.

На 42-й минуте хозяева в третий раз реализовали большинство (Джозеф Бландизи). В середине третьего периода хозяева забросили еще две шайбы. 6:1, победа СКА.

Впереди у "Лады" пятиматчевая домашняя серия. Ближайший матч состоится 16 сентября против "Локомотива".

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5