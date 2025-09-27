16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ХК "Лада" проиграл "Драконам" из Шанхая "Ладья" проиграла "Авто" "Лада" подписала защитника Виктора Антипина ХК "Лада" проиграл "Сочи" В ХК "Лада" перешел нападающий из "Сочи"

Хоккей Спорт

ХК "Лада" проиграл "Драконам" из Шанхая

ТОЛЬЯТТИ. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ХК "Лада" проиграл на домашнем льду гостям из Шанхая.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Начало матча получилось для "Лады" крайне неудачным. "Драконы" дважды реализовали численное преимущество: сначала отличился Ник Меркли, а затем — Адам Кленденинг.

Во втором периоде Гейдж Куинни увеличил преимущество китайской команды (вновь гости реализовали численное преимущество).

На 54-й минуте Андрей Чивилев, получив передачу из-за ворот отыграл одну шайбу. Вскоре наставник "Лады" взял тайм-аут, после которого заменил голкипера полевым игроком, но Спенсер Фу снял все вопросы о победителе матча, забросив шайбу в пустые ворота.

1:4, победа "Шанхайских Драконов".

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5