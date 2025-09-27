ХК "Лада" проиграл "Драконам" из Шанхая

ХК "Лада" проиграл на домашнем льду гостям из Шанхая.
Начало матча получилось для "Лады" крайне неудачным. "Драконы" дважды реализовали численное преимущество: сначала отличился Ник Меркли, а затем — Адам Кленденинг.
Во втором периоде Гейдж Куинни увеличил преимущество китайской команды (вновь гости реализовали численное преимущество).
На 54-й минуте Андрей Чивилев, получив передачу из-за ворот отыграл одну шайбу. Вскоре наставник "Лады" взял тайм-аут, после которого заменил голкипера полевым игроком, но Спенсер Фу снял все вопросы о победителе матча, забросив шайбу в пустые ворота.
1:4, победа "Шанхайских Драконов".
