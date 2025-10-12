"Ладья" на домашнем льду обыграла "Мамонтов Югры"

В субботу, 11 октября, на домашнем льду "Ладья" обыграла "Мамонтов Югры" из Ханты-Мансийска со счетом 3:2 "Ладья", сообщает пресс-служба автозаводцев.
Первыми счет открыли тольяттинцы. С передач Александра Бажухина и Савелия Ивонина забил гол Егор Скутин. Гости сравняли цифры на табло да еще и вырвались вперед во втором периоде. Дублем отметился Семен Кочурин. В третьем периоде Савелий Ивонин счет сравнял и игра перешла в овертайм. В дополнительной пятиминутке тоже победителя выявить не удалось. А в серии буллитов точнее была тольяттинская молодежка. Победный бросок нанес Александр Бажухин. Вратарь "Ладьи" Матвей Никонович не пропустил ни одной шайбы.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!