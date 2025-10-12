"Ладья" на домашнем льду обыграла "Мамонтов Югры"

В субботу, 11 октября, на домашнем льду "Ладья" обыграла "Мамонтов Югры" из Ханты-Мансийска со счетом 3:2 "Ладья", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Первыми счет открыли тольяттинцы. С передач Александра Бажухина и Савелия Ивонина забил гол Егор Скутин. Гости сравняли цифры на табло да еще и вырвались вперед во втором периоде. Дублем отметился Семен Кочурин. В третьем периоде Савелий Ивонин счет сравнял и игра перешла в овертайм. В дополнительной пятиминутке тоже победителя выявить не удалось. А в серии буллитов точнее была тольяттинская молодежка. Победный бросок нанес Александр Бажухин. Вратарь "Ладьи" Матвей Никонович не пропустил ни одной шайбы.



