"Ладья" проиграла "Авто"

В четверг, 25 сентября, "Ладья" на домашнем льду принимала "Авто".

Матч не задался с самого начала. В первом периоде тольяттинцы пропустили три шайбы. Во втором периоде еще одну — 0:4. В третьем периоде "Ладье" удалось реализовать большинство! С передач Дмитрия Линейцева и Матвея Никоновича шайбу забросил Артемий Егоров — 1:4. Наш вратарь заработал ассистентский балл.

За шесть минут до конца встречи наша молодежка осталась в меньшинстве и, играя "4 на

5", Григорий Уланов и Никита Сташевский разыграли красивую передачу на Егора Скутина и тот не промахнулся — 2:4. Эти цифры на табло продержались до финальной сирены.

Следующий матч "Ладья" проведет на выезде. 1 октября в Альметьевске сыграет против "Спутника".