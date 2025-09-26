"Ладья" проиграла "Авто"

В четверг, 25 сентября, "Ладья" на домашнем льду принимала "Авто".
Матч не задался с самого начала. В первом периоде тольяттинцы пропустили три шайбы. Во втором периоде еще одну — 0:4. В третьем периоде "Ладье" удалось реализовать большинство! С передач Дмитрия Линейцева и Матвея Никоновича шайбу забросил Артемий Егоров — 1:4. Наш вратарь заработал ассистентский балл.
За шесть минут до конца встречи наша молодежка осталась в меньшинстве и, играя "4 на
5", Григорий Уланов и Никита Сташевский разыграли красивую передачу на Егора Скутина и тот не промахнулся — 2:4. Эти цифры на табло продержались до финальной сирены.
Следующий матч "Ладья" проведет на выезде. 1 октября в Альметьевске сыграет против "Спутника".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!