16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский выпускник "Школы героев" стал трехкратным призером чемпионата России по спортивному метанию ножа "Ладья" проиграла "Авто" "Лада" подписала защитника Виктора Антипина ХК "Лада" проиграл "Сочи" Самарская сборная отправилась на всероссийский фестиваль ГТО в "Артек"

Спорт

Самарский выпускник "Школы героев" стал трехкратным призером чемпионата России по спортивному метанию ножа

ХАБАРОВСК. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Чемпионат и Первенство России по спортивному метанию ножа проходит в Хабаровске. В нем принимают участие около 400 спортсменов со всей страны. Знаковым событием турнира стало проведение первого в истории официального чемпионата России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и ветеранов специальной военной операции.

Фото: Общероссийская ФСОО "Спортивное метание ножа"

Ярким представителем Самарской области на соревнованиях стал ветеран СВО, выпускник региональной программы "Школа героев" Максим Меделяев. В составе сборной региона, куда также вошли ветераны боевых действий и участники СВО Игорь Федореев, Дмитрий Худошин и Михаил Седышев, Максим показал выдающийся результат, став трехкратным серебряным призером чемпионата России среди спортсменов с ПОДА.

С победой героя поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ: "Поздравляю с отличным результатом! Желаю успехов!". Программа "Школа героев", выпускником которой является Максим, реализуется в области по поручению главы региона в продолжение президентской программы "Время героев".

Президент областной федерации спортивного метания ножа Андрей Яковлев отметил высокий уровень подготовки самарских ребят. "Метатели из Самарской области будут главными претендентами на победу", — прокомментировал он перед стартом соревнований, напомнив, что ровно 24 года назад первый чемпионат России по этому виду спорта был проведен в Самаре.

Спортивное метание ножа — это искусство, требующее от атлетов предельной точности, ловкости и сосредоточенности. Поддержку самарским ветеранам-спортсменам на турнире оказывают Самарский филиал фонда "Защитники Отечества" и Ассоциация ветеранов СВО.

Напомним, программа "Школа героев" реализуется в Самарской области для ветеранов специальной военной операции. Ее цель — помочь в социальной и профессиональной адаптации, физической и психологической реабилитации, а также поддержать, спортивные инициативы героев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

Фото на сайте

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5