Самарский выпускник "Школы героев" стал трехкратным призером чемпионата России по спортивному метанию ножа

Чемпионат и Первенство России по спортивному метанию ножа проходит в Хабаровске. В нем принимают участие около 400 спортсменов со всей страны. Знаковым событием турнира стало проведение первого в истории официального чемпионата России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и ветеранов специальной военной операции.

Ярким представителем Самарской области на соревнованиях стал ветеран СВО, выпускник региональной программы "Школа героев" Максим Меделяев. В составе сборной региона, куда также вошли ветераны боевых действий и участники СВО Игорь Федореев, Дмитрий Худошин и Михаил Седышев, Максим показал выдающийся результат, став трехкратным серебряным призером чемпионата России среди спортсменов с ПОДА.

С победой героя поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ: "Поздравляю с отличным результатом! Желаю успехов!". Программа "Школа героев", выпускником которой является Максим, реализуется в области по поручению главы региона в продолжение президентской программы "Время героев".

Президент областной федерации спортивного метания ножа Андрей Яковлев отметил высокий уровень подготовки самарских ребят. "Метатели из Самарской области будут главными претендентами на победу", — прокомментировал он перед стартом соревнований, напомнив, что ровно 24 года назад первый чемпионат России по этому виду спорта был проведен в Самаре.

Спортивное метание ножа — это искусство, требующее от атлетов предельной точности, ловкости и сосредоточенности. Поддержку самарским ветеранам-спортсменам на турнире оказывают Самарский филиал фонда "Защитники Отечества" и Ассоциация ветеранов СВО.

Напомним, программа "Школа героев" реализуется в Самарской области для ветеранов специальной военной операции. Ее цель — помочь в социальной и профессиональной адаптации, физической и психологической реабилитации, а также поддержать, спортивные инициативы героев.