Хоккейная "Лада" проиграла "Металлургу"

Свой заключительный матч в "Кубке Минска" тольяттинская "Лада" проводила против "Металлурга" из Магнитогорска. Хоккеисты "Металлурга" открыли счет на седьмой минуте, и в дальнейшем наращивали свое преимущество в счете, доведя матч до победы (6:0), передает пресс-служба ХК "Лада".

Тольяттинцы завершили выступления на турнире, набрав три очка в трех проведенных матчах. Итоговое место волжан определится позднее, поскольку для остальных участников еще матчи еще продолжаются.

Главный тренер "Лады" Борис Миронов подытожил заключительный матч в Минске.

"Сегодня многое не получилось. В этот раз половина команды играла впервые, к тому же сказывается нагрузка — третий матч за четыре дня. Увидели минусы, которых оказалось больше, чем плюсов. Есть время, чтобы поработать над ними и грамотно подвести команду к началу сезона. Для первой игры в связке неплохо смотрелись легионеры, показали хороший уровень, но ждем от них большего.

Все ребята старались, хорошо держали меньшинство, но в большинстве серьезных угроз воротам так и не было", — сообщил он.