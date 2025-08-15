"Ладья" уступила "Реактору" во втором контрольном матче

В четверг, 14 августа, "Ладья" проиграла свой заключительный товарищеский матч против "Реактора" в Нижнекамске, сообщает пресс-служба тольяттинцев.

С первых секунд первого периода "Ладья" показала высокий прессинг, хороший темп и борьбу на каждом участке. Переждав стартовый напор гостей, нижнекамцы вырвались в контратаку, которая оказалась результативной. Хозяева повели уже на восьмой минуте, и смогли сохранить это преимущество до конца первого периода. Нападающий "Реактора" с острого угла переправил шайбу в ворота "Ладьи".

Во втором игровом отрезке "Ладья" вновь взвинтила темп. Молодежке понадобилось две с половиной минуты, чтобы сравнять счет. Сташевский набросил на "пятак", где Щербаков сначала выиграл позицию у защитника, а потом подправил шайбу в створ ворот. Спустя четыре минуты хозяева вновь вышли вперед. До конца второго периода у тольяттинцев было еще много времени и моментов, но сравнять счет так и не удалось.

В заключительном периоде команды продолжили обмениваться острыми выпадами, но вратари были надежны. Сначала Николай Мурашов отразил несколько опасных бросков с близкого расстояния, потом вратарь "Реактора" не позволил "Ладье" сравнять счет в контратаке "два в ноль". За две минуты до конца матча Сергей Лопушанский взял тайм-аут и снял вратаря, но повторить "чудо", которое произошло в Нижнекамске днем ранее, не удалось. Спустя 16 секунд при игре "6 на 5" нападающий "Реактора" забил в пустые ворота. Итоговый счет на табло — 3:1 в пользу хозяев.