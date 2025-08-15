16+
Хоккей Спорт

"Ладья" уступила "Реактору" во втором контрольном матче

КАЗАНЬ. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 14 августа, "Ладья" проиграла свой заключительный товарищеский матч против "Реактора" в Нижнекамске, сообщает пресс-служба тольяттинцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

С первых секунд первого периода "Ладья" показала высокий прессинг, хороший темп и борьбу на каждом участке. Переждав стартовый напор гостей, нижнекамцы вырвались в контратаку, которая оказалась результативной. Хозяева повели уже на восьмой минуте, и смогли сохранить это преимущество до конца первого периода. Нападающий "Реактора" с острого угла переправил шайбу в ворота "Ладьи".

Во втором игровом отрезке "Ладья" вновь взвинтила темп. Молодежке понадобилось две с половиной минуты, чтобы сравнять счет. Сташевский набросил на "пятак", где Щербаков сначала выиграл позицию у защитника, а потом подправил шайбу в створ ворот. Спустя четыре минуты хозяева вновь вышли вперед. До конца второго периода у тольяттинцев было еще много времени и моментов, но сравнять счет так и не удалось.

В заключительном периоде команды продолжили обмениваться острыми выпадами, но вратари были надежны. Сначала Николай Мурашов отразил несколько опасных бросков с близкого расстояния, потом вратарь "Реактора" не позволил "Ладье" сравнять счет в контратаке "два в ноль". За две минуты до конца матча Сергей Лопушанский взял тайм-аут и снял вратаря, но повторить "чудо", которое произошло в Нижнекамске днем ранее, не удалось. Спустя 16 секунд при игре "6 на 5" нападающий "Реактора" забил в пустые ворота. Итоговый счет на табло — 3:1 в пользу хозяев.

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

