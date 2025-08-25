ХК "Лада" обыграл "Сочи" - 3:1

Встреча "Лады" и "Сочи" открыла Кубок губернатора Челябинской области.

Сочинцы с первых минут завладели преимуществом и Александр Яремчук вывел свою команду вперед — 1:0.

Второй отрезок "Лада" начала активнее — Евгений Грошев попытался обыграть вратаря противника, но шайба улетела сильно выше ворот. Сравнять цифры на табло удалось уже при игре в неравных составах. С передачи Вячеслава Основина и Александра Хохлачева большинство реализовал Иван Савчик- 1:1.

В третьем периоде "Лада" уверенно доминировала. На старте заключительной двадцатиминутки с передачи Кирилла Жукова и Джошуа Лоуренса отличился Никита Михайлов, а ближе к концовке матча он же оформил дубль, установив окончательный счет — 3:1 в пользу "Лады".

Следующим соперником "Лады" станет хабаровский "Амур". Игра пройдет 26 августа в 14:00.