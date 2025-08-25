ХК "Лада" обыграл "Сочи" - 3:1

Встреча "Лады" и "Сочи" открыла Кубок губернатора Челябинской области.
Сочинцы с первых минут завладели преимуществом и Александр Яремчук вывел свою команду вперед — 1:0.
Второй отрезок "Лада" начала активнее — Евгений Грошев попытался обыграть вратаря противника, но шайба улетела сильно выше ворот. Сравнять цифры на табло удалось уже при игре в неравных составах. С передачи Вячеслава Основина и Александра Хохлачева большинство реализовал Иван Савчик- 1:1.
В третьем периоде "Лада" уверенно доминировала. На старте заключительной двадцатиминутки с передачи Кирилла Жукова и Джошуа Лоуренса отличился Никита Михайлов, а ближе к концовке матча он же оформил дубль, установив окончательный счет — 3:1 в пользу "Лады".
Следующим соперником "Лады" станет хабаровский "Амур". Игра пройдет 26 августа в 14:00.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!