Нападающий Андрей Гришаков будет выступать за "Ладу"

Нападающий Андрей Гришаков подписал контракт до конца сезона 2025/26 с тольяттинской "Ладой".
Соглашение носит двусторонний характер — хоккеист сможет выступать в ВХЛ за команду ЦСК ВВС (Самара).
Гришакову 26 лет, он является воспитанником челябинского хоккея. В ВХЛ провёл 229 матчей, в которых набрал 151 (61+90) очко. Также в активе нападающего 13 матчей в КХЛ (за "Трактор" и "Автомобилист). В "Ладе" Гришаков будет играть под номером 52.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!