Нападающий Андрей Гришаков будет выступать за "Ладу"

Нападающий Андрей Гришаков подписал контракт до конца сезона 2025/26 с тольяттинской "Ладой".

Соглашение носит двусторонний характер — хоккеист сможет выступать в ВХЛ за команду ЦСК ВВС (Самара).

Гришакову 26 лет, он является воспитанником челябинского хоккея. В ВХЛ провёл 229 матчей, в которых набрал 151 (61+90) очко. Также в активе нападающего 13 матчей в КХЛ (за "Трактор" и "Автомобилист). В "Ладе" Гришаков будет играть под номером 52.