АвтоСпецЦентр и ВСК выявили самые популярные и самые аварийные марки в сегменте коммерческого транспорта

В 2025 году Hyundai и Москвич стали лидерами рейтинга самых востребованных у бизнеса автобрендов. Самая частая причина обращений юридических лиц в сервисные центры — это ДТП, в результате которых требуется ремонт кузова. Причем, самая "аварийная" марка авто в коммерческих парках — Toyota, а наиболее "опасные" для бизнеса регионы — Москва и Санкт-Петербург. Таковы результаты совместного исследования Страхового Дома ВСК и ГК АвтоСпецЦентр.

Согласно опросу*, проведенному ГК АвтоСпецЦентр в 2025 году, на долю такси и каршеринга приходится порядка 65% продаж автомобилей юридическим лицам, еще 15% сделок — пополнение автопарков в логистической сфере (различные виды доставки). Также корпоративные парки автомобилей содержат торговые сети (12%) и инжиниринговые фирмы (7%). Причем, каждое второе юридическое лицо, закупавшее авто в 2025 году, относится к категории малого и среднего бизнеса.

По оценкам ГК АвтоСпецЦентр, в число наиболее востребованных у бизнеса марок (без учета сферы перевозок и аренды авто) входят автомобили Hyundai (29% респондентов приобрели авто этого бренда в 2025 году), Citroen (22%), CHERY (19%), KAIYI (16%), Peugeot (9%), Nissan (4%). В такси и каршеринге структура продаж несколько отличается — лидером продаж в 2025 году стал Москвич (30%), следом идут Belgee (26%), CHERY (21%), Haval (15%), Geely (6%).

В рамках сервисного обслуживания корпоративных клиентов, чаще всего представители бизнеса обращаются в дилерский центр в связи с необходимостью ремонта кузова (вкл. покраску, выравнивание вмятин и пр.) (36%), замены тормозных дисков (22%), планового прохождения базового ТО (замена масла, сход-развал и р.) (21%), замены амортизаторов, сайлентблоков и прочих узлов и механизмов (15%), ремонта подвески (14%) и двигателя (12%) (можно было выбрать несколько вариантов ответа).

По оценкам Страхового Дома ВСК, в рамках каско самыми частыми причинами обращений со стороны юридических лиц (вкл. такси и каршеринг) являются: попадание в ДТП (53%), бой стекол (33%), внешнее воздействие (вкл. падение деревьев, ущерб от коммунальных аварий и пр.) (10%), а также вандализм (2,5%). В топ-5 брендов-лидеров по числу страховых случаев по каско в 2025 году стали: Toyota (6,2%), Lada (6,1%), HAVAL (5,1%), Geely (4,3%), Mercedes-Benz (3,8%).

Самыми "опасными" для корпоративных автопарков регионами по оценкам ВСК являются:

Москва и Московская область (13,2% и 7,9% соответственно). Санкт-Петербург (5,4%). Краснодарский край (4,6%). Татарстан (4,5%). Кемеровская область (2,5%).

Чаще всего происшествия с автомобилями юридических лиц фиксируются в марте (18,8%) и феврале (15%).