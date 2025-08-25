16+
Борщевик за 50 тысяч и сибирские реки: Страховой Дом ВСК собрал курьезные происшествия дачного сезона 2025

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
На дачах летом традиционно растет число несчастных случаев — кто-то травмируется во время садовых работ, кто-то слишком неосторожно проводит время на берегу реки. В ВСК собрали самые необычные и курьезные дачные происшествия уходящего сезона.

Пункт назначения — Дальний Восток

Летние прогулки по собственному саду могут быть опасны для здоровья. Один из клиентов Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК во время прогулки теплым летнем вечером упал на своем участке около дачного дома и ударился ухом об пень. Неспешная прогулка обернулась частичным отрывом ушной раковины невезучего дачника.

Не в бровь, а в глаз

Работа на дачном участке часто становится причиной травм. Солнечным летним днем клиент ВСК решил подравнять кусты на приусадебном участке. Во время обрезки кустарника одна из веток ударила дачника по лицу и попала точно в левый глаз. В результате глаз воспалился. Благодаря тому, что мужчина был застрахован по коллективному договору, выплата за происшествие составила 35 тысяч рублей.

Борщевик из Коми

Одной из популярных причин обращений по страховым случаям летом этого года можно с уверенностью назвать случаи ожогов борщевиком. Эпицентром проблемы в этом году стала Республика Коми. Страховая выплата за "укус" борщевика оказалась довольно значительной — 50 000 рублей (клиент был застрахован по коллективному договору страхования от несчастных случаев на 2 млн рублей).

Сибирское купание

Самая захватывающая летняя история произошла в Томской области. 36-летний сибиряк слишком обрадовался долгожданному теплу. Он так спешил, наконец, искупаться в по-сибирски теплой воде, что споткнулся при попытке прыгнуть с разбега в реку, упал и ударился головой о камни еще на берегу. Любитель прыжков в воду получил рану лобно-теменной зоны, из-за чего пришлось неделю провести в больнице.

