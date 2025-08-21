Росгосстрах выплатил более 31 млн рублей пассажирам общественного транспорта

Междугородние перевозки на автобусах и маршрутках остаются самым опасным видом общественного транспорта. Об этом свидетельствует статистика выплат компании Росгосстрах по договорам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). В 2024–2025 гг. страховщик возместил пассажирам или их наследникам почти и 31,3 млн рублей за полученные в общественном транспорте травмы. И 60% этой суммы приходится на выплаты после происшествий на междугородних маршрутах.

Все дело в характере происшествий и, как следствие, в тяжести полученных пассажирами повреждений, поясняет начальник отдела выплат по обязательным видам страхования компании Росгосстрах Андрей Кривенышев.

"Основная причина травм в городском транспорте — это падение пассажиров в автобусах в результате резких маневров, торможений, а также и при открывании и закрывании дверей. На междугородних маршрутах, где скорости гораздо выше, пассажиры получают травмы в результате дорожно-транспортных происшествий — и, как правило, более серьезные, вплоть до летального исхода. К счастью, таких печальных происшествий в последние годы стало заметно меньше", — говорит Андрей Кривенышев.

Напомним, что размер страхового возмещения по ОСГОП рассчитывается по нормативам, утвержденными постановлением правительства РФ № 1164, и зависит от характера, степени повреждения и локализации травмы. Например, за перелом бедра положена выплата от 80 тыс. до 300 тыс. рублей, за переломы конечностей — от 60 тыс. до 300 тыс. рублей. В случае гибели пассажира страховая выплата составляет 2,025 млн рублей.

В этом году минимальная выплата Росгосстраха пассажиру на междугородних перевозках составила 1000 рублей за ушибы после ДТП, максимальная — 781 тыс. рублей за травму головы, также полученную в аварии. В городском транспорте минимальная выплата составила 81 тыс. рублей за травмы кисти, полученные в результате резкого торможения автобуса, а максимальная — 500 тыс. рублей за травмы позвоночника после падения в салоне автобуса.

Андрей Кривенышев отметил, что многолетний опыт работы Росгосстраха по страхованию ответственности перевозчиков показывает, что автобусы и маршрутки существенно опережают по количеству происшествий трамваи и троллейбусы. Так, за полтора года на электротранспорте компанией был зарегистрирован только один страховой случай — пассажир упал и сломал руку. Два происшествия за это время случились и на водном транспорте — один пассажир прищемил палец, другой — упал с трапа.

Второй год подряд лидером по количеству обращений от пассажиров остается Псковская область. В первом полугодии 2024 года в топ-3 по этому показателю также входили Саратовская области и Красноярский край, а в этом году — Свердловская и Архангельская области.